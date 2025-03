Roma, stretta sulla malamovida: sanzioni, chiusure e patenti ritirate

Proseguono i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni legati alla “malamovida” e garantire il rispetto delle norme a tutela della sicurezza stradale e della quiete pubblica.

Nel fine settimana gli agenti sono intervenuti nel quartiere San Lorenzo, dove decine di persone si erano radunate in strada per l’inaugurazione di un’attività in piazza dei Siculi, trasformata in un punto di ritrovo con musica ad alto volume e somministrazione di alcolici.

L’evento non autorizzato, che ha causato notevoli disagi alla circolazione stradale, con traffico bloccato e disturbo alla cittadinanza, è stato interrotto dalle pattuglie della Polizia Locale, che hanno identificato e sanzionato i due organizzatori, un ragazzo e una ragazza di 26 anni, per diverse violazioni amministrative.

L’attività di controllo ha interessato numerosi quartieri della città, dal Centro storico alla periferia, con un’attenzione particolare alla zona di piazza Bologna, dove sono state riscontrate diverse violazioni per la vendita e il consumo di alcolici negli orari non consentiti: oltre 20 le sanzioni nel week end per questo tipo di illeciti, a cui si aggiungono 11 minimarket chiusi perché aperti oltre le 22.00.

Sono state più di 1100 le irregolarità accertate per il mancato rispetto del Codice della Strada, in merito alla sosta ad intralcio o pericolo per la circolazione stradale, alla guida in stato di ebbrezza o ad una velocità superiore ai limiti consenti, con 14 patenti ritirate a seguito delle verifiche da parte delle pattuglie della Polizia Locale.

