Roma, studentessa trovata morta nell’androne di casa: 23enne si toglie la vita prima della tesi

Doveva essere il giorno del traguardo, della festa e della corona d’alloro. Si è trasformato, invece, nel giorno del dolore più muto e inspiegabile. Il quartiere Trieste si è risvegliato ieri mattina nel bel mezzo di una tragedia che riapre il dibattito sulla pressione accademica e la solitudine dei giovani fuori sede.

Una ragazza di 23 anni, originaria della Sicilia, è stata trovata senza vita nell’androne di un palazzo, ai piedi della tromba delle scale. Un impatto fatale che non ha lasciato alcuna speranza ai soccorritori e che nasconde dietro di sé un castello di aspettative crollato all’improvviso.

Il drammatico ritrovamento

L’allarme è scattato intorno alle 10:00, quando il portiere dello stabile ha fatto la macabra scoperta. Il personale del 118, giunto sul posto in manciata di minuti, non ha potuto far altro che constatare il decesso della giovane.

Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti con la Scientifica per i rilievi di rito, hanno subito delineato la dinamica: una caduta dall’alto all’interno della tromba delle scale. Nessun segno di colluttazione, nessuna traccia che possa far pensare all’intervento di terzi. Tutto, fin dalle prime battute, ha puntato verso un gesto volontario.

L’università e quel segreto troppo grande

Il contorno della vicenda si è fatto ancora più cupo quando gli inquirenti hanno iniziato a incrociare i tempi della carriera universitaria della vittima con la realtà dei fatti.

I genitori della 23enne stavano raggiungendo la Capitale proprio in queste ore, pronti ad abbracciare la figlia nel giorno della discussione della tesi, programmata per oggi.

Tuttavia, il controllo presso la Luiss ha rivelato una verità diversa: la ragazza non risultava più iscritta all’ateneo dal 2024. Un’interruzione degli studi che, probabilmente, era stata taciuta alla famiglia per mesi.

Un segreto diventato un fardello troppo pesante da portare, specialmente con l’avvicinarsi di quella data cerchiata in rosso sul calendario, che avrebbe inevitabilmente svelato il castello di carte.

Le indagini e il dolore dei familiari

Le autorità mantengono il massimo riserbo, ma l’ipotesi del gesto estremo legato al fallimento accademico (vero o percepito come tale) resta la pista principale.

Gli agenti hanno già ascoltato gli amici e le persone più vicine alla studentessa per ricostruire le sue ultime ore e capire se ci fossero stati segnali premonitori di questo immenso disagio.

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