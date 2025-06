Roma superstar dell’autunno: la città più amata dai viaggiatori stranieri

Quando le temperature si abbassano, Roma decolla. È settembre, infatti, il mese d’oro per il turismo straniero nella Capitale. Mare e montagna a Ferragosto, sì, ma appena arriva la prima brezza di fine estate, la Città Eterna torna a essere protagonista assoluta nei sogni dei viaggiatori.

Lo confermano i numeri diffusi da Enit – l’Agenzia nazionale del turismo, che ha sondato i principali tour operator per capire dove e quando si muoveranno i turisti stranieri.

I dati parlano chiaro: a settembre Roma sarà invasa – nel senso migliore del termine – da quasi un milione di visitatori internazionali, con un impatto economico che sfiorerà il miliardo di euro.

Un vero e proprio assalto pacifico, con 946 mila viaggiatori attesi, contro i 695 mila previsti ad agosto. E anche la spesa parla: 526 milioni di euro nel mese più caldo dell’anno, ma ben oltre 850 milioni a settembre.

Tra i mesi preferiti spicca anche giugno, mentre luglio rallenta leggermente, forse per via dell’afa che, tra sanpietrini roventi e file ai musei, mette a dura prova anche i più curiosi.

Turismo di lusso e shopping sfrenato

Ma non si tratta solo di turismo “mordi e fuggi”. Chi arriva a Roma, ci resta: in media sei notti, in strutture che nel 4 e 5 stelle trovano la propria casa temporanea. Oltre l’80% dei visitatori, infatti, sceglie l’hotel di fascia alta.

Cresce poi il turismo “esperienziale”, quello in cerca del bello e del benessere: shopping di lusso, hotel con vista sui Fori, cene stellate e boutique tour privati.

Sono circa 19 mila i pernotti previsti per chi viene a Roma con un unico obiettivo: fare acquisti da sogno. Non è raro che questi viaggiatori arrivino a spendere 500 euro a notte per dormire e fino a 4.000 euro nei negozi. Il totale? Una pioggia d’oro da almeno 10 milioni di euro per la città.

Fiumicino capitale del volo

E per accogliere questa ondata cosmopolita, l’aeroporto di Fiumicino si prepara a essere il più trafficato d’Italia: 4,6 milioni di passeggeri sono attesi al Leonardo da Vinci tra luglio e settembre. Numeri che lo piazzano ben sopra Malpensa (3,1 milioni) e Capodichino (2,1 milioni).

Roma si conferma così la regina dell’estate – o meglio, della fine estate – per chi cerca arte, cultura, comfort e quel tocco di classe che solo l’Urbe sa offrire. La città eterna non passa mai di moda, ma d’estate… aspetta l’autunno per brillare davvero.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.