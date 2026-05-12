Roma, tensione alla Casa di Riposo “Casa Carlotta”: due agenti feriti durante le operazioni di chiusura

Sono in corso a Roma le operazioni finalizzate alla chiusura della casa di riposo per anziani “Casa Carlotta”, disposta dal Municipio VI a seguito della mancanza dei necessari titoli autorizzativi previsti dalla normativa vigente.

Le prime attività, avviate nella giornata odierna, hanno richiesto l’intervento coordinato delle forze dell’ordine, dei servizi sociali municipali, del Dipartimento Politiche Sociali e della ASL locale, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la tutela degli ospiti della struttura.

Durante le operazioni, tuttavia, si sono registrati momenti di tensione: due agenti della Polizia Locale, appartenenti al VI Gruppo Torri, hanno riportato ferite lievi a seguito di atti di resistenza messi in atto dal personale della casa di riposo. Ai due agenti è stata prestata immediata assistenza, mentre le operazioni sono proseguite con la massima cautela.

Il Comando Generale della Polizia Locale di Roma Capitale ha espresso solidarietà e vicinanza agli operatori coinvolti, sottolineando l’impegno a garantire la sicurezza degli anziani ospiti e il pieno rispetto delle procedure legali.

Le attività, mira a portare a termine la chiusura della struttura nel pieno rispetto dei diritti degli ospiti, assicurando che ogni passaggio sia gestito con attenzione e professionalità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza