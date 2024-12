Roma: tenta il suicidio a Ponte Garibaldi, 50enne salvato

Salvato un uomo di 50 anni. Ieri, intorno alle 19.00, una pattuglia del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre era in servizio di viabilità sul Lungotevere, ha notato una persona seduta sul parapetto di Ponte Garibaldi, con le gambe rivolte verso il fiume, in procinto di lanciarsi nel vuoto.

Avvicinatisi con prudenza all’uomo, gli agenti hanno iniziato a parlargli per tranquillizzarlo, provvedendo a metterlo in sicurezza e facendolo desistere dai suoi intenti, attraverso un atteggiamento rassicurante ed un costante dialogo.

Successivamente gli operanti hanno accompagnato l’uomo, di nazionalità italiana e 50 anni di età, presso gli uffici di via della Greca, dove si è potuto ricongiungere con la moglie, che ne aveva denunciato la scomparsa, prima di essere trasportato presso l’ospedale San Giovanni per le cure mediche del caso.

