Roma, tenta la fuga dopo lo scippo: 15enne inseguito e fermato da un agente

Attimi di paura nella mattinata di giovedì 30 ottobre in via dell’Arco di Travertino, dove una ragazza di 18 anni è stata aggredita e derubata da un 15enne.

Il giovane le ha strappato con forza la catenina d’oro dal collo, spingendola poi a terra prima di tentare la fuga.

A notare la scena è stato un agente di polizia fuori servizio, che non ha esitato a intervenire.

Il poliziotto si è lanciato all’inseguimento del minorenne — vestito di scuro — e lo ha raggiunto dopo alcune centinaia di metri, all’altezza di via dei Colli Albani, nei pressi della stazione della metropolitana Arco di Travertino (linea A).

Una volta bloccato, il ragazzo, 15 anni e di origini peruviane, ha cercato nuovamente di divincolarsi, gettando a terra il gioiello appena rubato.

La collanina è stata recuperata e restituita alla giovane vittima, che, visibilmente scossa e con segni sul collo, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti.

Dopo gli accertamenti di rito, il minorenne è stato denunciato a piede libero per rapina impropria e riaffidato ai genitori.

