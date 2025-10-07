Roma Termini, controlli a tappeto dei Carabinieri: due arresti

Blitz dei Carabinieri della Compagnia Roma Centro nella zona della stazione Termini.

Nelle ultime ore i militari hanno dato vita a un servizio straordinario di controllo del territorio, volto a contrastare ogni forma di illegalità e degrado nell’area dello scalo ferroviario, secondo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Durante le verifiche, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato in flagranza un 55enne marocchino, senza fissa dimora, gravemente indiziato di aver rubato il cellulare a una donna addormentata su una panchina in attesa del treno. L’uomo è stato immediatamente bloccato dai militari e portato in caserma in attesa dell’udienza di convalida.

Poco dopo, è scattato un secondo arresto: una donna di origine moldava è finita in manette per aver fatto rientro in Italia nonostante un provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti nel 2022.

Non solo arresti: nel corso del servizio, i Carabinieri hanno anche sanzionato due cittadini italiani, entrambi senza fissa dimora, sorpresi a stazionare nei pressi della stazione in violazione dell’apposita ordinanza. Per loro è scattato un ordine di allontanamento di 48 ore e una multa di 100 euro ciascuno.

Complessivamente, i militari hanno identificato 74 persone e controllato 26 veicoli, nell’ambito di un’operazione che rientra nel più ampio piano di sicurezza predisposto per l’area di Roma Termini, da tempo sotto attenzione per episodi di microcriminalità e degrado.

