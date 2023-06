Roma Tiburtina: ritorna il baratto

“Solo chi non ha conosciuto il baratto può apprezzare il denaro” è con questa citazione di Tuzzone che si rivolge l’invito a tutti gli aspiranti mercanti.

L’appuntamento è Sabato 10 Giugno presso il Parco delle Campane in Largo San Giuseppe Artigiano 15 dove tutti, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, potranno scambiare i loro oggetti, ad esclusione dei mobili, purché siano in buono stato e non danneggiati. Basta una tovaglia e la voglia di mettersi in gioco.

Previsto anche un angolo per i bambini! Un modo diverso di concepire gli oggetti a cui è possibile dare una seconda vita in modo ecologico.