Roma, torna la “Notte Bianca delle Scuole”: oltre 120 istituti aperti fino a tardi tra arte e cultura

Le campanelle torneranno a suonare in un orario insolito, ma questa volta non per l’inizio delle lezioni. Venerdì 22 maggio la Capitale celebra la quarta edizione della Notte Bianca delle Scuole Aperte, l’evento simbolo di una città che scommette sull’istruzione come cuore pulsante della vita sociale e civile.

Oltre 120 istituti, distribuiti capillarmente dal cuore del centro storico fino ai quartieri più estremi delle periferie, resteranno aperti oltre il tradizionale orario pomeridiano per animare una serata dedicata all’arte, allo spettacolo e al confronto.

La scuola come presidio civico

Il progetto, finanziato e sostenuto da Roma Capitale, è il culmine di un percorso che permette alle scuole di restare vive tutto l’anno, trasformandosi in centri culturali attivi anche nei fine settimana e nelle ore serali.

L’obiettivo è chiaro: fare dell’istituto scolastico un presidio educativo e civico permanente, capace di abbattere i muri tra didattica e territorio.

Un programma per tutti i gusti

La serata del 22 maggio offrirà un palinsesto ricchissimo di eventi gratuiti rivolti non solo agli studenti e alle loro famiglie, ma a tutti i residenti dei quartieri coinvolti. Tra i corridoi e le palestre si alterneranno:

Musica e Teatro: Concerti dal vivo e spettacoli teatrali curati da studenti e artisti locali.

Cultura: Presentazioni di libri, incontri con autori e dibattiti su temi d’attualità.

Creatività: Mostre d’arte, laboratori di pittura e percorsi creativi aperti al pubblico.

Verso un modello inclusivo

Giunta alla sua quarta edizione, la Notte Bianca rappresenta la sintesi dell’idea di scuola che il Campidoglio intende promuovere: uno spazio inclusivo, radicato nel tessuto urbano e capace di offrire opportunità culturali anche dove queste scarseggiano.

Non più “isole” chiuse al termine delle lezioni, ma piazze della conoscenza sempre accessibili, in grado di rafforzare il senso di comunità e di appartenenza alla città.

L’appuntamento di venerdì 22 maggio si preannuncia dunque come una grande festa collettiva, un modo per riscoprire il valore sociale degli spazi pubblici dedicati alle nuove generazioni.

Consulta il programma completo della Notte Bianca con tutte le attività previste nei diversi istituti scolastici.

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