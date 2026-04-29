Roma, tra bar molesti e scippi a Termini: due arresti in poche ore

Pomeriggio di controlli serrati per i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, impegnati nella giornata di ieri 28 aprile in una serie di interventi scattati a seguito di diverse segnalazioni al 112.

Nel giro di poche ore, i militari hanno arrestato due persone in distinti episodi avvenuti tra Prati e l’area della stazione Termini.

Tensione in un bar di via Andrea Doria

Il primo intervento è avvenuto nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30, in via Andrea Doria. A richiedere l’intervento è stata una chiamata al numero di emergenza per la presenza di un uomo che stava creando disordini all’interno di un bar.

Giunti sul posto, i Carabinieri hanno identificato un 29enne di origine nigeriana, senza fissa dimora, che ha reagito in modo aggressivo al controllo.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe spintonato i militari e li avrebbe insultati, opponendo resistenza anche nelle fasi successive, una volta accompagnato negli uffici. Qui si sarebbe rifiutato di sottoporsi alle procedure di identificazione.

Tentato scippo vicino a Termini

Il secondo episodio si è verificato in serata, intorno alle 19.30, in via Carlo Cattaneo, a pochi passi dalla stazione Stazione Termini. Un uomo di 38 anni, cittadino tunisino già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di sottrarre uno smartphone dalla borsa di una donna.

Il piano è però fallito grazie all’intervento di un’amica della vittima, che si è accorta di quanto stava accadendo e ha immediatamente dato l’allarme. Ne è seguito un breve inseguimento: il sospettato ha provato a fuggire, ma è stato rapidamente raggiunto e bloccato dai Carabinieri.

Durante le fasi dell’identificazione, l’uomo avrebbe opposto resistenza fornendo anche generalità false. Il telefono è stato recuperato e restituito alla proprietaria.

Arresti convalidati

Per entrambi gli episodi è scattato l’arresto, successivamente convalidato. Le operazioni rientrano nell’attività di controllo del territorio intensificata nelle ultime settimane, in particolare nelle zone a maggiore afflusso di cittadini e turisti.

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