Roma, tragedia all’alba: ragazza precipita da una finestra al quarto piano e muore sul colpo

Erano da poco passate le sei del mattino, quando nella zona dell’Appio Latino, una chiamata al 112, segnalava una giovane in bilico sul davanzale di una finestra al quarto piano.

La scena, già drammatica, si è trasformata in tragedia sotto gli occhi increduli di residenti e passanti.

Nonostante il tempestivo arrivo di vigili del fuoco e forze dell’ordine, la ragazza – un’italiana di cui ancora non sono state rese note le generalità – è precipitata nel vuoto pochi istanti dopo.

Un volo di diversi metri che si è concluso sul marciapiede, tra le urla disperate di chi ha assistito alla scena.

I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo si è rivelato vano. La giovane è morta sul posto, senza che ci fosse il tempo di trasferirla in ospedale.

Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Fra le ipotesi al vaglio, anche quella di un gesto volontario.

