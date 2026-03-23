Roma, tragedia all’Eur: donna trovata senza vita in una scuola

Una mattina segnata dal dolore ha scosso il quartiere Eur di Roma. Poco dopo l’alba di oggi, lunedì 23 marzo 2026, il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto all’interno del perimetro del Liceo Francesco Vivona, in via della Fisica, interrompendo la consueta routine della scuola.

La scoperta è avvenuta intorno alle prime ore del mattino, quando alcuni operai impegnati in lavori di manutenzione hanno notato la presenza del cadavere, immediatamente allertando le forze dell’ordine e il 118. Nonostante l’intervento tempestivo, per la donna non c’era più nulla da fare.

Sul posto sono giunti i Carabinieri della stazione locale e la Sezione Scientifica, che hanno isolato l’area per procedere ai rilievi. Sebbene l’identità della vittima non sia ancora stata resa nota, alcuni dettagli hanno già indirizzato le prime ipotesi investigative: la donna indossava un pigiama e delle ciabatte, circostanza che suggerisce un allontanamento improvviso da una abitazione vicina.

Gli investigatori non escludono nessuna pista, ma l’ipotesi di un gesto volontario resta al centro degli accertamenti. Per ricostruire la vicenda, i militari stanno incrociando i dati con le denunce di persone scomparse negli ultimi due giorni nei quartieri limitrofi dell’Eur, del Torrino e del Mostacciano.

Nel frattempo, la preside del Liceo Vivona ha disposto la sospensione delle lezioni per l’intera mattinata, con una circolare inviata alle famiglie: “A causa di una situazione di particolare gravità verificatasi nelle immediate vicinanze della sede, la scuola resterà chiusa in via precauzionale, per tutelare gli studenti e permettere le operazioni di soccorso e rilievo”.

La comunità scolastica è rimasta sotto choc: studenti, docenti e personale amministrativo hanno vissuto momenti di tensione e incredulità, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per chiarire le circostanze di questa tragica vicenda.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.