Roma, tragedia in una pasticceria: 64enne trovato senza vita dal figlio

Dramma in un laboratorio di pasticceria in via della Pisana, a Roma, dove un uomo di 64 anni, di origine irachena, è stato trovato senza vita.

La tragica scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di martedì 25 febbraio, intorno alle 12:00. A lanciare l’allarme è stato il figlio della vittima, che ha immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi.

Inutili i tentativi di rianimazione

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti anche gli agenti delle volanti della Polizia, che hanno avviato i primi accertamenti. La salma è stata affidata al medico necroscopo per ulteriori approfondimenti sulle cause della morte.

Ipotesi malore

Al momento, l’ipotesi più probabile sembra essere quella di un malore improvviso, anche se si attendono i risultati degli esami per escludere altre possibilità.

