Roma, tragedia sfiorata in centro: lastra cade da ponteggio della chiesa Sant’Ignazio, ferita 16enne

Doveva essere una tappa tra le meraviglie del barocco romano, si è trasformata in pochi istanti in una scena di paura.

Nel primo pomeriggio di giovedì, una studentessa di 16 anni in gita scolastica da Reggio Emilia è rimasta ferita in Piazza di Sant’Ignazio, colpita da materiale precipitato da un cantiere attivo sulla facciata della chiesa.

La ragazza stava passeggiando con i compagni e gli insegnanti quando alcune assi di legno, cadute da un ponteggio alto diversi metri, hanno colpito il suolo per poi rimbalzare e investirla con violenza. L’impatto l’ha fatta finire a terra sotto gli occhi dei presenti, in una delle piazze più frequentate del centro storico.

Il soccorso e le condizioni

L’allarme è scattato immediatamente. I sanitari del 118 sono intervenuti in pochi minuti, disponendo il trasferimento in codice rosso all’Ospedale Bambino Gesù.

Nonostante la dinamica dell’incidente e il forte impatto, le prime valutazioni cliniche hanno fornito un quadro più rassicurante: la giovane non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Il cantiere sotto accusa

Subito dopo l’incidente, l’area è stata isolata e messa in sicurezza. Le indagini sono state avviate dagli agenti del commissariato Trevi Campo Marzio, con il supporto della Scientifica, dei tecnici della Soprintendenza e dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.

Sotto la lente degli investigatori ci sono le condizioni del ponteggio e il rispetto delle norme di sicurezza: si dovrà chiarire se il materiale fosse correttamente posizionato e se fossero presenti tutte le protezioni previste per i cantieri in zone ad alta frequentazione pedonale.

Accertamenti in corso

Il cantiere è stato sequestrato, mentre proseguono le verifiche per individuare eventuali responsabilità. Gli inquirenti dovranno ricostruire con precisione la catena degli eventi e stabilire se vi siano state omissioni o negligenze nella gestione dei lavori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.