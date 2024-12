Roma, truffa telefonica: arrestato 32enne per estorsione a danno di una donna

Un episodio di truffa e estorsione ha avuto un rapido epilogo grazie all’intervento dei Carabinieri della Stazione di Roma Casalotti, che hanno arrestato un 32enne di Napoli con precedenti penali.

L’uomo è accusato di aver estorto denaro e gioielli a una donna di 52 anni, indotta a cedere sotto minaccia telefonica.

La vittima ha raccontato di essere stata contattata in contemporanea da due persone: una sul telefono fisso, che si è spacciata per un “maresciallo dei Carabinieri”, e una sul cellulare, che si è presentata come un “avvocato”.

Entrambi, con voce autoritaria, le hanno raccontato una storia raccapricciante: il marito della donna era stato coinvolto in un sinistro stradale con esito mortale, e per evitare conseguenze legali gravissime, era necessario pagare una somma ingente.

Spaventata dalle gravi implicazioni legali e dalla presunta urgenza della situazione, la donna ha ceduto, consegnando 1.000 euro in contante e diversi gioielli in oro.

Dopo aver ricevuto la denuncia, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, che hanno portato a rintracciare l’indagato nella zona di Casalotti.

Lì, l’uomo è stato arrestato, trovato ancora in possesso della refurtiva, che è stata restituita alla legittima proprietaria.

Il 32enne è stato arrestato e il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto, disponendo per lui l’obbligo di firma nel comune di residenza.

