Roma Unisce 2025: sport, cultura e comunità in ogni Municipio

Rafting sull’Aniene, trekking culturali tra vicoli e paesaggi cittadini, poesia performativa, visite storiche animate e perfino corsi di danza aperti a tutti. Senza dimenticare tornei sportivi inclusivi per grandi e piccoli.

È un mosaico di esperienze quello offerto da “Roma Unisce 2025”, il programma promosso dall’Ufficio Giubileo delle persone e partecipazione di Roma Capitale con Zetema, che da settembre a dicembre animerà tutti i 15 Municipi della città.

Il progetto, presentato questa mattina nella Sala del Carroccio in Campidoglio, punta a trasformare Roma in un laboratorio diffuso di cultura, sport e comunità.

“Con Roma Unisce 2025 – ha spiegato Andrea Catarci, responsabile dell’Ufficio Giubileo delle persone e partecipazione – stiamo lavorando per rafforzare i legami comunitari, valorizzare i territori e offrire opportunità di conoscenza e relazione accessibili a tutte e a tutti. Musei Diffusi e Sport Inclusivo sono due pilastri fondamentali di questo percorso”.

I Musei Diffusi, giunti ormai alla quarta edizione, portano la cultura fuori dai luoghi tradizionali: aperture straordinarie, visite guidate, attività didattiche e momenti di partecipazione civica che uniscono idealmente i quartieri e rafforzano l’identità collettiva della Capitale.

Lo Sport Inclusivo, invece, diventa strumento di cittadinanza e coesione: un’occasione per promuovere l’inclusione sociale e abbattere disuguaglianze, coinvolgendo associazioni e realtà di base in tornei, eventi e attività aperte a tutti.

Un viaggio che unisce sport, cultura e comunità, con l’obiettivo di scrivere – passo dopo passo – una Roma più unita, accogliente e partecipata.

