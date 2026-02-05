Roma, uomo rimane folgorato in una cabina elettrica: è grave

Un boato improvviso poco dopo le 6 di questa mattina in via Bragaglia, tra Vigne Nuove e il Parco delle Sabine.

A provocarlo è stato un violento arco elettrico all’interno di una cabina di distribuzione, seguito dall’immediata interruzione dell’energia elettrica in un’ampia porzione del quadrante nord-est della Capitale.

All’interno della struttura è stato trovato un uomo gravemente ferito. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, presentava ustioni profonde su diverse parti del corpo.

In un primo momento era stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, ma le condizioni del ferito hanno reso necessario un trasferimento immediato in ambulanza.

L’uomo, la cui identità non è stata ancora resa nota, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della stazione Nuovo Salario e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e all’avvio degli accertamenti.

L’ipotesi principale seguita dagli investigatori è quella di un tentativo di furto di rame: l’uomo si sarebbe introdotto nella cabina elettrica per tranciare i cavi, venendo però investito dalla scarica ad alta tensione. Al momento non si escludono ulteriori piste.

L’esplosione ha causato un blackout che ha interessato numerose palazzine e attività commerciali della zona di Porta di Roma. La rete, gestita da Areti, ha riportato danni significativi.

I tecnici dell’azienda sono al lavoro dalle prime ore del mattino per isolare il guasto e ripristinare i componenti danneggiati dalla fiammata. L’erogazione dell’energia elettrica è in fase di progressivo ripristino.

