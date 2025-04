Roma- Verona 1-0, i ragazzi di Ranieri vincono ancora

La Roma vince in casa per 1-0 contro il Verona in una partita che non si ricorderà certamente per lo spettacolo offerto dalle due squadre e per la prestazione della squadra giallorossa.

Ranieri schiera il consueto 3-4-2-1 lasciando fuori Dovbyk, Paredes e Pellegrini e facendo giocare Svilar in porta, Celik, Mancini e Ndika in difesa, Saelemakers, Cristante, Koné, Angelino a centrocampo, Baldanzi Soulé dietro Shomurodov. Subito si capisce come giocherà il Verona, cioè dietro e pronto al contropiede, e in questo modo ha subito due occasioni, una fermata in contropiede e l’altra fermata da Cristante.

Incredibilmente al 4′ è la Roma che di ripartenza va in gol. Lancio perfetto di Cristante sulla destra per Soulé che stoppa benissimo, entra in area, dribbla il difensore avversario e fa uno scavetto per superare il portiere, ma arriva come un falco Shomurodov che in scivolata anticipa i due difensori avversari ed è 1-0. Lo stadio pieno con più di 62 mila persone comincia a pensare che potrebbe essere un sabato di Pasqua facile e divertente. Ed invece la partita della Roma finisce qui – almeno per il primo tempo – se non per un tiro di Soulé al 15′ parato dal portiere. La squadra man mano si spegne e lascia l’iniziativa al Verona. Baldanzi comincia a girare a vuoto, Koné fa tanta confusione, Ndika e Angelino a sinistra sbandano spesso. Per fortuna il tasso tecnico del Verona è veramente poca cosa e Svilar non fa nessuna parata clamorosa. Così, tra uno sbadiglio e l’atro, finisce il primo tempo.

Nel secondo ci si aspetta una Roma più pimpante pronta a trovare il secondo gol che chiuderebbe la partita. Nulla di tutto ciò. All’inizio la Roma trova un po’ di possesso palla ma è il Verona a sparare alto al 52′ mentre 2 minuti dopo Baldanzi fa l’unica cosa buona della partita tirando però soprattutto la traversa. La Roma si chiude a riccio mentre iniziano le varie sostituzioni sia del Verona che della squadra giallorossa. Esce l’impalpabile Baldanzi per Pisilli per cercare almeno un po’ di corsa a centrocampo, ma non cambia molto se non una leggera diminuzione della pressione gialloblu.

Al 70′ esce un evanescente Saelemakers per Dovbyk e la Roma cambia assetto con un 3-5-2 e si vedono subito i risultati. Al 73′ Soulé e Koné si scambiano la palla sulla destra, palla al centro dell’area a Dovbyk che si gira bene e manda di poco al lato a portiere battuto. Questo è l’ultimo sussulto in avanti della Roma. Il Verona crede nel pareggio e spinge, anche grazie ai nuovi entrati. Ranieri fa entrare El Shaarawy per uno stanchissimo Shoumorodov e Rensch per il migliore in campo Soulé arrivato di cottura. Gli ultimi minuti vedono un Verona proteso in avanti ma incapace di impensierire il sempre attento Svilar. Al 93′ l’arbitro Pairetto mette fine a questa orrenda partita.

Unica cosa positiva di questo incontro sono i tre punti. La Roma ha giocato una pessima partita, i giocatori sembrano stanchi e confusi. Il gioco latita, non si vedono triangolazioni, schemi d’attacco, sovrapposizioni, nulla. Solo lanci in avanti per il centravanti di turno e per Soulé che oggi decide la partita con la sua giocata. Certo, la Roma è al 17esimo risultato utile consecutivo e questo è importantissimo, ma si vede che la squadra ha perso brillantezza e questo è preoccupante, viste le prossime 4 partite a cominciare da domenica prossima quando si affronterà l’Inter. Se si gioca come stasera, il record di risultato utili consecutivi potrebbe finire. La classifica ora vede la Roma quinta a pari merito con il Bologna a due punti dalla Juventus quarta, ma entrambe devono ancora giocare. Il sogno Europa c’è ancora, ma senza Dybala e con questo gioco c’è il rischio che il sogno rimanga tale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.