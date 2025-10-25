Roma, Villa Glori riapre ai cittadini dopo i lavori: “Un modello di riqualificazione sostenibile”

Torna a splendere Villa Glori, una delle ville storiche più amate di Roma. Il 30 ottobre il parco verrà ufficialmente riconsegnato ai cittadini, al termine della prima fase di un importante intervento di riqualificazione e restauro.

L’annuncio è arrivato da Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, durante la seconda edizione degli Stati Generali del Verde, la giornata di confronto dedicata al futuro del patrimonio verde della Capitale e alla transizione verso una città più sostenibile.

Il progetto di riqualificazione di Villa Glori è suddiviso in due stralci, per un investimento complessivo di oltre 3,8 milioni di euro.

La prima fase, finanziata con circa 2 milioni, ha riguardato la rete dei percorsi interni, con interventi di depavimentazione e posa di superfici drenanti per favorire l’assorbimento delle acque piovane.

Sono stati inoltre restaurati i belvedere, la piazza del Mandorlo, le due piazze ellittiche, il Roccolo e completamente rinnovata l’area giochi.

La seconda fase, attualmente in fase di progettazione definitiva, prevede la rigenerazione del patrimonio arboreo, a partire dalla messa a dimora di nuovi pini, simbolo della tradizione paesaggistica romana.

“La riqualificazione di Villa Glori costituisce un modello esemplare dei criteri e delle soluzioni tecniche con cui stiamo intervenendo sulle ville storiche della Capitale,” ha dichiarato l’assessora Alfonsi. “Le opere completate recuperano l’impianto originario disegnato da Raffaele De Vico, coniugando la memoria storica con la sostenibilità ambientale e gli obiettivi di adattamento climatico che Roma sta perseguendo. Villa Glori torna così a essere uno spazio di socialità, cultura e benessere all’aria aperta.”

A introdurre i lavori degli Stati Generali del Verde è stato il sindaco Roberto Gualtieri, che ha ribadito il ruolo strategico del settore ambientale nelle politiche della Capitale:

“Il verde è un settore per noi assolutamente strategico – ha sottolineato Gualtieri – perché la città che stiamo costruendo è più verde, più curata e più accessibile. Con il più grande piano di riforestazione urbana mai realizzato nella storia di Roma puntiamo a un milione di nuovi alberi nell’area metropolitana, di cui 800.000 solo nella Capitale. Siamo già a buon punto e continueremo con determinazione.”

