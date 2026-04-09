Roma-Viterbo, la “cura del ferro” funziona: torna il secondo treno Alstom e i guasti crollano del 98%

Prosegue il percorso di rilancio della ferrovia Roma–Viterbo. Dopo la fase di pre-esercizio, da venerdì 10 aprile è tornato in servizio sulla tratta urbana il secondo treno Alstom sottoposto a revisione generale.

Più treni, servizio più stabile

Con il rientro del convoglio, salgono a nove i treni attualmente in servizio sulla tratta urbana, a cui si aggiungono cinque mezzi operativi su quella extraurbana. Il piano complessivo prevede il recupero di altri due treni entro il 2026, con l’obiettivo di rafforzare progressivamente la flotta.

Un incremento che punta a migliorare l’affidabilità della linea, storicamente segnata da criticità e disservizi.

Crollano i guasti

I primi effetti degli interventi sono già evidenti nei numeri. Nel confronto tra marzo 2025 e marzo 2026, le corse soppresse per guasti si sono drasticamente ridotte:

sulla tratta urbana da 603 a 14 (-98%)

sulla tratta extraurbana da 182 a 14 (-92%)

Un risultato attribuito agli investimenti in manutenzione e a una riorganizzazione del servizio.

Il piano di rilancio

Secondo il presidente di Cotral, Manolo Cipolla, il ritorno in servizio dei treni revisionati rappresenta un passaggio chiave per restituire continuità e sicurezza ai pendolari.

Sulla stessa linea l’assessore ai Trasporti della Regione Lazio Fabrizio Ghera, che sottolinea come gli investimenti avviati negli ultimi anni stiano finalmente producendo risultati concreti, anche su altre linee regionali come la Roma-Lido.

Più affidabilità per i pendolari

L’aumento dei mezzi disponibili e il progressivo completamento del piano di revisione dovrebbero tradursi in un servizio più regolare e meno soggetto a interruzioni.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.