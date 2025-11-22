RomaEst, apre Heikos: 280 mq di gadget kawaii, beauty e collezionabili

Nella Capitale è arrivato un nuovo tempio del divertimento pop, e promette di diventare in poco tempo uno dei luoghi più frequentati dai ragazzi.

Si chiama Heikos, e da venerdì 21 novembre ha ufficialmente acceso le sue luci all’interno del centro commerciale RomaEst, trasformando il secondo piano del mall in un’esplosione di colori, luci soffuse e oggetti irresistibili.

Per chi ama il mondo Kawaii, il design asiatico, le collezioni colorate e gli accessori “cute”, l’arrivo del brand rappresenta una piccola rivoluzione.

Con quello di RomaEst, Heikos raggiunge quota quattro store nella Capitale e sette in tutta Italia, confermando un’espansione che corre alla stessa velocità dell’entusiasmo dei fan.

Un universo pop di 280 metri quadri

Varcata la soglia, si viene avvolti da un percorso sensoriale fatto di luci, pupazzi, suoni e scaffali pieni di sorprese. Nei 280 mq dello store ci sono oltre 3.000 prodotti:

accessori per la casa e oggetti iconici (tra cui l’immancabile cuscino Demogorgone)

gadget hi-tech e mini speaker

giochi, plush e set da costruzione con licenze ufficiali

una vastissima area beauty & skincare in stile coreano, con maschere e prodotti pensati per ogni tipo di pelle

snack e bibite internazionali introvabili altrove

E poi loro, le star dello store: le blind box, le scatole a sorpresa che nascondono personaggi e collezionabili delle saghe più amate. Dai mondi di One Piece, Stranger Things, Harry Potter, Disney, fino ai set che ricreano interi villaggi di Natale.

Una scommessa già vinta

«Siamo convinti che il nuovo store di RomaEst sarà accolto con grande entusiasmo», spiega Fabio Xu – alla nostra redazione di Abitarearoma.it – e legale rappresentante di Heikos. «I nostri negozi di Euroma2 e Porta di Roma hanno raggiunto i 50mila ingressi al mese: un risultato che ci conferma quanto il pubblico romano sia affezionato al nostro mondo».

E a giudicare dalle prime reazioni, anche RomaEst sembra destinato a diventare una nuova tappa obbligata per chi ama il kawaii, il pop e tutto ciò che sa sorprendere.

