ROMANE PER MOLTI VERSI di Rosangela Zoppi in Campidoglio

Giovedì 22 gennaio ore 16 appuntamento da non perdere nella Sala del Carroccio Campidoglio dove si terrà la presentazione di “ROMANE PER MOLTI VERSI. Antologia della poesia romanesca al femminile” di Rosangela Zoppi.
Intervengono:
Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina
Vincenzo Luciani, editore
Relatore: Ugo Onorati
Interventi musicali di Sara Modigliani e Sonia Maurer
Letture di: Giuliana Adezio, Tiziana Scrocca e Rosangela Zoppi
La recensione e scelta di poesie di Maurizio Rossi
