ROMANE PER MOLTI VERSI di Rosangela Zoppi in Campidoglio

Giovedì 22 gennaio ore 16 appuntamento da non perdere nella Sala del Carroccio Campidoglio dove si terrà la presentazione di “ROMANE PER MOLTI VERSI. Antologia della poesia romanesca al femminile” di Rosangela Zoppi.

Intervengono:

Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina

Vincenzo Luciani, editore

Relatore: Ugo Onorati

Interventi musicali di Sara Modigliani e Sonia Maurer

Letture di: Giuliana Adezio, Tiziana Scrocca e Rosangela Zoppi

LA SCHEDA DEL LIBRO

La recensione e scelta di poesie di Maurizio Rossi

