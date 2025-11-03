Romanina, dopo vent’anni arriva il centro civico polifunzionale: via libera al progetto da 557mila euro

Alla Romanina, finalmente, qualcosa si muove. Dopo anni di attesa, il quartiere vedrà nascere un centro civico polifunzionale, un nuovo spazio pubblico destinato ad attività culturali, sociali e di aggregazione.

Il progetto, atteso da oltre vent’anni, ha ottenuto il via libera della giunta capitolina lo scorso 24 ottobre e sarà realizzato grazie alle opere a scomputo, cioè trasformando gli oneri dovuti dai costruttori in opere pubbliche, senza costi aggiuntivi per l’amministrazione.

L’intervento sorgerà in via Maso Finiguerra, nel piano di zona D5 della Romanina, all’interno del VII Municipio. Il progetto rientra nel terzo stralcio delle opere di urbanizzazione previste per l’area.

Il nuovo edificio sarà a un solo piano, con una sala polifunzionale di circa 100 metri quadrati, affiancata da un piccolo ufficio e dai servizi igienici.

Non mancheranno una zona relax attrezzabile per proiezioni video e attività didattiche e un portico esterno in continuità con gli spazi interni, pensato come punto di ritrovo per i cittadini e le associazioni del territorio.

A realizzare l’opera sarà il Consorzio Romanina 2, intestatario del diritto di superficie e della proprietà nell’area interessata.

L’investimento complessivo è di quasi 557mila euro, di cui 138mila destinati alle aree verdi esterne. I lavori, una volta avviato il cantiere, dureranno circa dodici mesi.

Il progetto rappresenta il primo tassello di una strategia più ampia che punta a riattivare i fondi fermi nelle casse dei consorzi dei piani di zona.

Secondo quanto si apprende dagli uffici capitolini, alla Romanina sono stati individuati oltre sei milioni di euro destinati a tre interventi principali: un complesso di impianti sportivi, il centro polifunzionale e un parco attrezzato.

A drenare la parte più consistente degli oneri sarà proprio l’impianto sportivo, per il quale sono previsti diversi stralci di realizzazione, mentre il centro civico sarà il primo passo concreto verso la rigenerazione di un quadrante periferico che da anni attende infrastrutture, spazi pubblici e servizi.

