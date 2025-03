Romics 2025: da Tom & Jerry alla celebrazione delle lingue locali con Topolino

Dal 3 al 6 aprile 2025, torna il tradizionale appuntamento con Romics – il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cosplay, Cinema e Games – giunto ormai alla sua 34esima edizione. Per l’occasione, la Fiera di Roma ha messo a disposizione 5 padiglioni tematici che si estendono su una superficie di oltre 70.000 metri quadri ed ospiteranno oltre 350 espositori.

Tantissimi gli eventi in programma, a partire dalle celebrazioni per Tom & Jerry: i due iconici personaggi del mondo dei cartoni animati che proprio quest’anno festeggeranno un traguardo importante: il loro 85° anniversario. A dar vita, infatti, al celebre duo “rivale” – composto da un gatto e da un topo – sono stati i due popolari animatori William Hanna e Joseph Barbera nel lontano 1940.

Nel corso della Rassegna, quattro artisti di fama mondiale avranno l’onore di ricevere il prestigioso Romics d’oro, per essersi distinti nei rispettivi ambiti professionali: Barbara Baraldi – autrice di thriller e curatrice della serie di fumetti “Dylan Dog”, pubblicata da Sergio Bonelli Editore; lo statunitense Hal Hickel – uno dei più importanti maestri dell’animazione e degli effetti visivi; la regista italo-canadese Deanna Marsigliese che attualmente ricopre la posizione di Art Director per la casa di produzione cinematografica Pixar ed infine Furuya Usamaru, uno degli illustratori giapponesi di maggior spicco degli ultimi decenni.

Per gli appassionati del mondo della Disney, la data da segnare in calendario è quella di mercoledì 2 aprile, quando uscirà nelle edicole il nuovo numero del settimanale Topolino che includerà un episodio in quattro versioni dialettali, tra cui il romanesco. Si tratta della storia “Topolino e il ponte sull’oceano” che era stata già pubblicata a gennaio, in occasione della “Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali”. In via del tutto eccezionale, tutte le copie in dialetto del fumetto – generalmente disponibili solo nelle rispettive aree territoriali di competenza – saranno direttamente acquistabili presso il Bookstore del Romics.

Inoltre, domenica 6 aprile si svolgerà un apposito evento per celebrare questo progetto a cui parteciperanno, oltre ad una rappresentanza del Centro Romanesco Trilussa: il disegnatore Marco Gervasio, lo sceneggiatore Alessandro Sisti, la coordinatrice editoriale di Topolino Francesca Pavone e Daniele Baglioni – Professore di Dialettologia italiana e Storia della lingua italiana all’Università Ca’ Foscari Venezia.

Infine, assolutamente da non perdere è la mostra dedicata a Star Wars che verrà ospitata in oltre 200 metri quadri di area espositiva. I visitatori avranno così l’opportunità di ammirare dal vivo oltre 30 astronavi, di cui alcune realizzate in scala 1:1.

Romics – il Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cosplay, Cinema e Games

DOVE: Fiera di Roma – via Portuense, 1645/647 – 00148 Roma (RM) – ingresso Nord ed ingresso Est;

QUANDO: dal 3 al 6 aprile;

ORARI: dalle ore 10:00 alle ore 20:00;

INGRESSO: l’accesso al Festival sarà consentito solo ai visitatori che avranno acquistato preventivamente il biglietto. I biglietti sono acquistabili, in via esclusiva, dal sito www.romics.it o presso i rivenditori autorizzati Vivaticket;

CONTATTI: https://www.romics.it/it

