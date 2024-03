Ruba 50 mila euro di preziosi ad una 84enne di Padova, fermato 16enne

Un abile truffatore di anziani di solo 16 anni, fermato a Roma poco prima che potesse far perdere le proprie tracce. Un ragazzo è stato denunciato per truffa ai danni di una anziana di Padova per poi salire su un treno diretto a Napoli.

Il giovane aveva rubato gioielli, soldi e carte di credito per 50 mila euro. La squadra mobile veneta e la Polfer di Roma lo ha individuato e lo hanno fermato sul convoglio a Tiburtina.

Il bottino il ragazzo se l’era fatto consegnare da una donna di 84 anni, con la truffa del “falso avvocato” che chiedeva denaro per una fantomatica cauzione necessaria a evitare la galera al figlio.

Dopo aver consegnato i gioielli e la carta di pagamento, la donna ha chiamato il numero unico per le emergenze cui ha raccontato la vicenda.

Da qui sono scattate le indagini, anche con il controllo delle immagini delle telecamere della stazione ferroviaria e l’individuazione del giovane.

Risalendo al biglietto da lui acquistato, è stata allertata la polfer di Roma Tiburtina, che hanno bloccato il 16enne.

