Ruba il cellulare al pianista durante alcune prove in chiesa: 55enne arrestato a Torpignattara

Il pomeriggio scorreva tranquillo nella chiesa di San Luca Evangelista, in via Erasmo Gattamelata.

Il pianista era immerso nelle prove della funzione religiosa quando, in un attimo di distrazione, un uomo ha allungato la mano, afferrato il cellulare appoggiato sul pianoforte ed è fuggito fuori dalla chiesa.

Il musicista, accortosi del furto, ha immediatamente chiamato il 112. Mentre la voce agitata della vittima raccontava l’accaduto, un passante – avvisato da chi aveva visto la scena – si è lanciato all’inseguimento del ladro, percorrendo la strada a passo deciso.

Nel giro di pochi minuti una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara ha raggiunto la zona. I militari hanno intercettato il fuggitivo, bloccandolo definitivamente grazie anche all’intervento del cittadino che non aveva voluto voltarsi dall’altra parte.

Il responsabile, un 55enne romano già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato: è gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

Il cellulare, recuperato durante l’operazione, è stato restituito al legittimo proprietario.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.