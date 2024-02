Rubano strumenti musicali nel parcheggio della Rai: due ladri in manette

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato RAI, nella mattinata di ieri, durante il consueto servizio di vigilanza, a sorprendere due persone all’interno del parcheggio di Largo Villy De Luca a Saxa Rubra che, con atteggiamento circospetto, hanno parcheggiato un furgone vicino ad un’auto in sosta e, subito dopo, uno di essi è sceso dal veicolo per poi armeggiare vicino alla portiera di un’autovettura.

I poliziotti, insieme ai colleghi della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si sono recati immediatamente nelle vicinanze ma i due, alla loro vista, si sono allontanati velocemente a bordo del furgone per poi essere raggiunti e bloccati in via Carlo Emery.

Gli operatori li hanno identificati come due italiani, di 23 e 22 anni, e hanno accertato che all’interno del furgone vi fossero degli oggetti, tra cui alcuni strumenti musicali, per i quali non hanno saputo dare giustificazione circa la loro provenienza.

Poco dopo aver contattato il proprietario dell’auto parcheggiata, gli agenti hanno preso contezza che gli strumenti fossero suoi, e che gli erano stati sottratti dall’abitacolo.

Una volta ultimati gli accertamenti i due sono stati arrestati. L’arresto è stato poi convalidato dal GIP su richiesta della locale Procura della Repubblica.

