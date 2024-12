Rubata un’auto al cimitero Flaminio: ladro provoca un incidente e viene arrestato

Giornata movimentata al cimitero Flaminio-Prima Porta di Roma, dove un uomo con numerosi precedenti penali è stato fermato dopo aver rubato un’auto e provocato un incidente.

Il malvivente è stato bloccato grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, allertate dal personale della security di Ama e dalle guardie giurate presenti sul posto.

L’episodio si è verificato lunedì 16 dicembre. L’uomo,pensando di farla franca, si era introdotto all’interno del cimitero Flaminio e aveva sottratto un’auto parcheggiata all’interno dell’area.

Tuttavia, il suo piano non è passato inosservato: Le guardie giurate, notando il comportamento del ladro, grazie alla presenza di circa 30 telecamere di sorveglianza, posizionate nei punti strategici del cimitero, hanno prontamente allertato i carabinieri.

Nel tentativo di sfuggire alla cattura, l’uomo ha cercato di fuggire con l’auto rubata.

La sua fuga, però, si è conclusa nel peggiore dei modi: durante l’inseguimento, il ladro si è scontrato violentemente con un veicolo della vigilanza Ama, provocando un grave incidente.

Nello scontro, sia il ladro sia una guardia del cimitero sono rimasti feriti. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale.

Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi, ma si attendono ulteriori accertamenti.

Dopo l’incidente, il malvivente è stato arrestato dai carabinieri giunti sul posto. Ora dovrà rispondere di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

“Questo arresto conferma l’efficacia delle misure di sicurezza implementate, che mirano a prevenire fenomeni di microcriminalità e garantire un ambiente più sicuro per tutti i visitatori dei cimiteri capitolini.

AMA continuerà a collaborare strettamente con le Forze dell’Ordine per mantenere alto il livello di sicurezza e contrastare ogni forma di illiceità nelle aree di sua competenza.

Desidero infine rivolgere gli auguri di pronta guarigione alla guardia giurata rimasta coinvolta nell’incidente” ha commentato il presidente di Ama, Bruno Manzi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.