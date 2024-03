Rubato e abbandonato per strada il busto di Anna Magnani a Trastevere: si cercano i responsabili

Pesava troppo e forse per questo motivo i teppisti che l’avevano appena rubato non hanno potuto portarlo via e lo hanno abbandonato vicino a via della Pelliccia, a Trastevere, dove era stato posizionato dal 2019. I vigili urbani del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale hanno recuperato nella notte di Venerdì 8 Marzo 2024 il busto dedicato all’attrice Anna Magnani che si trova in una nicchia ricavata nel muro di cinta di un edificio.

Sempre la polizia Locale del gruppo Spe, che sta portando avanti le indagini tramite visione delle telecamere stradali per risalire all’identità dei responsabili, sta curando la custodia dell’opera bronzea, in attesa della corretta ricollocazione. Il restauro scatterà dopo. Il potrebbe, questa volta, essere dotato anche di sistemi di allarme proprio per contrastare i furti o atti vandalici.

