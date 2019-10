Sabato 12 ottobre, a Casalotti arriva lo sport in piazza

Il CONI Lazio, impegnato da mesi con la Regione Lazio nel progetto di promozione sportiva “CONI e Regione, Compagni di sport”, da domani sbarca all’Open di Golf sul campo dell’Olgiata Golf Club con il Villaggio Family Kids, che per l’intera durata del torneo ospiterà il pubblico dei più piccoli promuovendo diverse discipline sportive. Un villaggio voluto dalla Federazione Golf che, in vista del grande appuntamento del 2022 con la Ryder Cup prosegue il suo lavoro di promozione ai più vari livelli di questo sport.

Le discipline che si potranno provare gratuitamente e sotto la guida di personale esperto, con orari dalle 10 alle 19 (giovedì 10 e venerdì 11) e dalle 9 alle 19 (sabato 12 e domenica 13)saranno scherma, arrampicata sportiva, badminton, tennis, pallacanestro, scacchi, pallavolo, football americano, lacrosse, tiro a segno, tiro con l’arco.

Sabato 12 ottobre, invece, lo sport per tutti arriva a Casalotti. “Sport in Piazza”, l’appuntamento di sport per tutti che rientra nel progetto“Coni e Regione, Compagni di Sport” del CONI Lazio e della Regione Lazio, farà tappa per la seconda volta nel 2019 a Roma. Dopo l’appuntamento a Parco Schuster, l’area che ospiterà sabato 12 ottobre il villaggio multi sportivo allestito dal CONI Lazio sarà quella di Via Borgo Ticino (nei pressi del mercato rionale) a Casalotti, nel Municipio XIII. L’ingresso è completamente gratuito.

Dalle 10 alle 18, grazie anche agli istruttori delle Federazioni sportive,degli Enti di promozione sportiva e delle associazioni sportive del territorio, coinvolte dal Municipio XIII, ci sarà l’occasione per tutti i cittadini di praticare pallavolo, pallacanestro, ginnastica,danza, scherma e calcio. Sarà una giornata con la piazza di Casalotti che sarà trasformata in un villaggio sportivo in grado di ospitare contemporaneamente centinaia di appassionati di sport.

Alle ore 11 ci sarà il saluto istituzionale alla presenza del presidente del CONI Lazio, Riccardo Viola, della presidente del Municipio XIII con delega allo sport,Giuseppina Castagnetta e della presidente della commissione sport,cultura e politiche giovanili del XIII Municipio, Arianna Ugolini. Oltre alla pratica, ci saranno anche diverse iniziative collaterali che trasformeranno la giornata di sport in una vera e propria festa peril quartiere.

Tra le società che hanno aderito figurano la Asd Freestyle Italia, Asd Uisp Mazzalupo, la Asd Uisp XVIII, la Acli Nuove Fiamme Azzurre Saet, l’Accademia Romana d’armi, l’AsdAries Roma, l’ASD Rosmini, l’ASD Aurelio Volley, Asd L. Tempesta,L’Asd U.C. Basket Primavalle, l’Asd Polimnia Ritmica Romana, Asd Ritmica Academy e Asd Tuttisport.

Tra queste, spicca la presentazione, e la distribuzione gratuita aipartecipanti, del nuovo numero del fumetto realizzato con il sostegno della Regione Lazio nell’ambito del programma “Talento &Tenacia” promosso dall’IPAB Asilo Savoia e che vede protagonisti i ragazzi della squadra del Montespaccato calcio, che milita nel Campionato di Eccellenza Regionale.

Saranno presenti alcuni calciatori in rappresentanza della prima squadra. A presentare la giornata sarà Angelo Martini, già conduttore di Numeri Uno su Rai 2 e di altri programmi televisivi di successo, che intratterrà il pubblico coinvolgendolo nelle tante iniziative previste.