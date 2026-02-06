Sabato 14 febbraio “Anime resilienti” alla Torretta Valadier
Mostra evento a sostegno del popolo palestinese
La Torretta Valadier apre eccezionalmente sabato 14 febbraio per ospitare il progetto “Anime Resilienti”, ideato da Andy Trema e Abderrahmane Amajou.
L’evento, con il patrocinio del Municipio XV, è nato per sostenere il popolo palestinese attraverso la voce, unendo arte e cultura.
L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sulle sfide quotidiane che affrontano le persone in Palestina, valorizzando la loro straordinaria capacita di resistere e rialzarsi di fronte alle avversità.
Sabato, 14 febbraio 2026
Torretta Valadier, piazzale Ponte Milvio
Ore 17.30-22
