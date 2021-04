Sabato 17 aprile: Commemorazione del rastrellamento del Quadraro

Sabato 17 aprile, alle ore 9,30, in Largo dei Quintili, si svolgerà l’annuale commemorazione del tragico rastrellamento del Quadraro, avvenuto 77 anni fa. Saranno presenti i rappresentanti delle Istituzioni (Regione, Comune, Municipi V e VII), dell’ANPI, dell’ANFIM, dell’ANED, nonché dei comitati di quartiere e delle associazioni locali; ha annunciato la sua presenza anche la Sindaca di Roma, on. Virginia Raggi.

Il rastrellamento del Quadraro del 17 aprile 1944 fu deliberato dal Comando nazista delle SS che occupavano militarmente la città di Roma, in particolare dal colonnello Herbert Kappler, che volle punire con un rastrellamento e una deportazione di massa un quartiere che, come lui stesso lo definì, era diventato un nido di vespe. Kappler, infatti, che già si era macchiato pochi giorni prima (il 24 marzo del 1944) dell’orrenda strage delle Ardeatine, sapeva bene che quella strage non aveva piegato la volontà di resistenza del popolo romano e le sue molte formazioni partigiane, così come era a conoscenza che la maggior parte di quei partigiani che avevano tenuto testa ad un intero reggimento di SS sul Monte Tancia (in Sabina, presso Poggio Bustone) il 7 aprile del ’44, provenivano dai quartieri di quello che oggi si chiama V Municipio: Quadraro, Torpignattara, Pigneto, Centocelle, Gordiani, Alessandrino. Era consapevole, inoltre, che tutta la popolazione civile del quartiere era impegnata nel nascondere, nutrire, proteggere i partigiani, i renitenti alla leva, i prigionieri alleati che erano riusciti a sfuggire dalle carceri dei nazisti e dei fascisti di Salò. Bisognava perciò dare una dura lezione a questo “nido di vespe” e, inoltre, era necessario anche rifornire di manodopera quelle industrie tedesche che, sul finire della guerra, erano coinvolte nell’estremo sforzo di sostenere con la loro produzione una guerra che, ormai, anche molti tedeschi consideravano perduta.

Il rastrellamento (che coinvolse ben 947 lavoratori dai 16 ai 60 anni) privò il Quartiere di quella parte di popolazione che costituiva la forza lavoro e dalla quale proveniva il sostentamento di famiglie composte di operai, piccoli artigiani, dettaglianti. Al rastrellamento seguì la deportazione nelle fabbriche e nei cantieri di molte zone della Germania settentrionale, con conseguenti sofferenze, patimenti, fame, morte di molti degli uomini deportati. I sopravvissuti, liberati dagli Alleati anglo-americani nel maggio del ‘45, dovettero affrontare altre difficoltà per il loro ritorno in patria e nel quartiere che li aveva visti nascere e diventare adulti.

Dopo il 1945 vi furono quasi 40 anni di silenzio su questa vicenda, silenzio dovuto in parte alla volontà dei sopravvissuti di dimenticare e di lavorare duramente per ricostruire, ma anche all’ignavia degli storici ufficiali che non hanno dedicato neanche un rigo ai fatti del Quadraro. Solo a partire dal 1984 e a causa della tenace volontà di un sopravvissuto alla deportazione, lo scomparso Sisto Quaranta (morto il 5 ottobre del 2017 a quasi 94 anni), su tutta questa storia si è incominciato a riannodare i fili della memoria collettiva del quartiere.

In questa opera lunga e difficile di ricostruzione della memoria un contributo molto importante lo hanno offerto le scuole: la scuola di via Diana, ex Carlo Moneta e attualmente Jean Piaget; il liceo classico Benedetto da Norcia, il quale ha organizzato, insieme alle istituzioni locali, all’ANPI, all’ANED e all’ANFIM, ben 2 viaggi a Fossoli (campo di smistamento dal quale passavano tutti i deportati italiani destinati in Germania e nei vari lager come Auschwitz, Mauthausen, Dachau, ecc.). I risultati di quei 2 viaggi (2004 e 2007), sono stati filmati e libri che, insieme ad altri libri e documenti, hanno dato un contributo formidabile alla formazione di un’identità collettiva di quartiere basata sulla memoria. Nel 2004, grazie anche a quest’opera di ricostruzione della memoria, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha voluto insignire il quartiere della Medaglia d’oro al merito civile per il contributo offerto alla Lotta per la Liberazione di Roma e dell’Italia.

Uno dei libri dedicati al rastrellamento del Quadraro

Ricordo di Sisto Quaranta

Il 5 ottobre del 2017 moriva, all’età di 93 anni, Sisto Quaranta, l’uomo che aveva resistito alla deportazione, seguita al rastrellamento del Quadraro del 17 aprile 1944, che aveva sopportato la prigionia in una lontana fabbrica della Germania del Nord, che aveva poi contribuito alla rinascita del quartiere nei lunghi e difficili anni della ricostruzione post-bellica. Sisto Quaranta era diventato dagli anni Ottanta la memoria storica di quell’evento e non si era mai stancato di andare nelle scuole di Roma per raccontare le vicissitudini sue e di altri 900 compagni di deportazione.

Sisto Quaranta è stato uno di quegli “eroi casuali e involontari” (“Disgraziata la Terra che ha bisogno di eroi”, direbbe B. Brecht) che, ad un certo punto della sua vita, si è scontrato con la Grande Storia, quella che, come dice il Foscolo, ogni tanto s’incarica di ricordarci “…di che lagrime grondi, e di che sangue…” l’umana vicenda.

Sisto avrebbe fatto volentieri a meno di finire in Germania come “lavoratore volontario” (perché così, con ironica e amara finzione, erano stati classificati i rastrellati dai loro aguzzini tedeschi), però, una volta finito nel tritacarne della storia, il suo unico scopo fu quello di sopravvivere, nonostante la fame le percosse e le condizioni infami in cui era costretto, e di ritornare al Quadraro dalla sua fidanzata Bice, per poter cominciare con lei una vita da lui liberamente scelta. Ci riuscì: i tedeschi non ce la fecero a schiantarlo con il duro lavoro e con la denutrizione; liberato dagli americani nel maggio del 1945, egli ritornò in agosto a Roma e partecipò, con dedizione, intelligenza e con molti sacrifici, alla ricostruzione libera e democratica del suo Paese, della sua città, del suo quartiere. Anch’egli, come molti altri, preferì tacere sulle sue vicissitudini di deportato. Tuttavia, quando all’inizio degli anni Ottanta, si accorse che sul rastrellamento del Quadraro era scesa una sorta di “cortina del silenzio”, si fece coraggio e incominciò a parlare, a ricercare e riunire i suoi vecchi compagni di prigionia, a scrivere lettere ai giornali, ad andare nelle scuole del territorio per esporre le sue memorie agli studenti, a tempestare di petizioni le Istituzioni e i loro rappresentanti. Alla fine, grazie alla sua testardaggine, la vicenda del rastrellamento divenne argomento di articoli di giornali e di ricostruzioni televisive, fino a culminare nell’attribuzione della Medaglia d’oro al valor civile al quartiere. Ma Sisto, consapevole che la memoria va alimentata sempre – altrimenti si inaridisce e viene fagocitata dall’oblio – non si accontentò della Medaglia. Continuò a testimoniare fino a quando lo ressero le forze, cioè fino al 2016, data della sua ultima partecipazione alle commemorazioni del 17 aprile.

Il Murale in onore di Sisto Quaranta al Quadraro, via Tuscolana.