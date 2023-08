Sabato 19 agosto, open day carte identità nell’XI Municipio

Sabato 19 agosto 2023 è in programma un nuovo Open Day CIE che prevede l’apertura straordinaria dalle ore 08 alle 16 della sede di Via Portuense 579 in Municipio XI.

Per richiedere la carta d’identità elettronica è obbligatorio prenotare il proprio appuntamento tramite il sito Agenda Cie del Ministero dell’Interno a partire dalle ore 9 di venerdì 18 agosto, fino ad esaurimento delle disponibilità.

“Anche in questo fine settimana si garantisce il servizio di prenotazione per la Carta d’Identità Elettronica grazie al Municipio XI che nella giornata di sabato 19 agosto prevedrà l’apertura di 4 postazioni nella sede di Via Portuense 579 dalle ore 08.00 alle ore 16.00. Un sentito ringraziamento va agli uffici coinvolti nell’iniziativa che prosegue, con continuità, anche in queste giornate estive”, ha dichiarato l’Assessore Capitolino alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al Territorio per la Città dei 15 minuti, Andrea Catarci.

Per espletare la richiesta della CIE bisognerà presentarsi muniti di ticket di prenotazione all’Open Day, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.