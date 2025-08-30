Sabato di sangue ad Ardea: auto piomba su due uomini, un morto e un ferito grave

Un pomeriggio di fine estate trasformato in tragedia. La via Severiana, l’arteria che scorre tra Roma e Tor San Lorenzo, ad Ardea, è diventata teatro di un nuovo dramma stradale. Erano circa le 15 quando due uomini, fermi a bordo strada, sono stati travolti da un’auto lanciata a velocità folle.

Il colpo è stato violentissimo: il parabrezza della Hyundai si è frantumato in mille pezzi, la targa anteriore è saltata via e il corpo di una delle due vittime è rimasto senza vita sull’asfalto, nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi del 118. Il secondo uomo, gravemente ferito, lotta tra la vita e la morte in ospedale.

Alla guida della vettura c’era un 45enne, fermato subito dopo l’impatto. Con lui, a bordo, due giovanissime testimoni di quella corsa finita nel peggiore dei modi. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo proprio a causa della velocità eccessiva, piombando sui due malcapitati.

La Hyundai, distrutta e sequestrata per gli accertamenti, racconta da sola la violenza dello schianto. La salma della vittima è stata trasferita per l’autopsia, mentre la via Severiana è stata chiusa in entrambe le direzioni, con deviazioni obbligatorie verso via delle Salzare.

Sul posto la polizia locale di Ardea e i carabinieri della compagnia di Anzio, impegnati a fare chiarezza sulla dinamica del sinistro.

Ma la tragedia di Ardea non è stata l’unica. A Roma, nel quartiere Pisana, un motociclista di 63 anni aveva perso la vita in un altro incidente. Due episodi che, nello stesso giorno, consegnano un bilancio terribile: due vite spezzate e un ferito grave.

