Schianto tra moto e Smart alla Pisana: centauro perde la vita, grave un 38enne

Un sabato segnato dalle tragedie sulle strade di Roma e provincia.

Dopo la vittima di Ardea, un altro drammatico incidente ha spezzato la vita di un motociclista di 63 anni, morto nel pomeriggio in via San Giovanni Eudes, nel quartiere Pisana.

Erano circa le 14 quando la moto Bmw del centauro si è scontrata violentemente con una Smart guidata da un uomo di 38 anni, all’altezza di via degli Antamoro.

L’impatto è stato devastante: per il motociclista non c’è stato nulla da fare, mentre il conducente dell’auto è stato trasportato in codice rosso al San Camillo, dove sarà sottoposto ai test per alcol e droga, come previsto dalla procedura.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti del gruppo Monteverde della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno posto sotto sequestro i mezzi e avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, via San Giovanni Eudes è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, causando inevitabili disagi al traffico.

