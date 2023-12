Sala Umberto, Carlo Buccirosso in scena con “Il vedovo allegro”

Tre anni dopo la fine della pandemia, Cosimo Cannavacciuolo (Carlo Buccirosso), vedovo ipocondriaco, stabilmente affetto da ansie e paure, inquilino del terzo piano di un antico palazzone situato nel centro di Napoli, persa la sua amata moglie a causa del virus, si ritrova a combattere la solitudine e gli stenti dovuti al fallimento della propria attività di antiquariato, che lo ha costretto a riempirsi casa della merce invenduta del suo negozio, e a dover lottare contro l’ombra incombente della banca concessionaria del mutuo che, a causa dei reiterati mancati pagamenti, minaccia l’esproprio e la confisca del suo appartamento.

La vita di Cosimo sarebbe stata molto più vuota e monotona senza la presenza di Salvatore, bizzarro custode del palazzo, e dei suoi due figli Ninuccio e Angelina, il primo in costante combutta con lo stesso, e la seconda votata al matrimonio e alla pulizia del suo appartamento. Ed è anche per fronteggiare le difficoltà economiche del momento che Cosimo ha concesso l’uso di una camera dell’appartamento a Virginia, giovane trasformista di cinema e teatro che gli porta una ventata di spensieratezza che non guasta.

Ma la vera angoscia del vedovo antiquario è rappresentata dai coniugi Tomacelli, vicini di casa depositari di un drammatico segreto, che da mesi contribuiscono a rendere ancora più complessa la sua quotidiana e strenua lotta per la sopravvivenza! Per tale motivo Cosimo si vedrà costretto a chiedere il parere del dottor De Angelis, ginecologo del quarto piano, entrato nelle grazie di Angelina in disperata ricerca di un buon partito, ma l’incontro con lo stesso non servirà a schiarirgli le idee… Riuscirà l’inquilino del terzo piano ad uscire dal baratro nel quale è sprofondato da anni, senza apparente via di scampo?!.

ORARI SPETTACOLO:



mercoledì 27 dicembre 2023 – giovedì 28 dicembre h. 20.30

venerdi 29 – dicembre 2023 sabato 30 dicembre 2023 h. 21.00

domenica 31 dicembre 2023 SPECIALE CAPODANNO martedì 26 dicembre 2023 h. 17.00 pomeridianamercoledì 27 dicembre 2023 – giovedì 28 dicembre h. 20.30venerdi 29 – dicembre 2023 sabato 30 dicembre 2023 h. 21.00domenica 31 dicembre 2023 mercoledì 3 gennaio 2024 h. 17.00 pomeridiana

giovedì 4 gennaio 2024 h. 20.30

venerdì 5 gennaio 2024 h. 21.00

sabato 6 gennaio 2024 – domenica 7 gennaio h. 17.00 pomeridiana Martedì 9 gennaio 2024 – mercoledi 10 – giovedi 11 gennaio h. 20.30

venerdì 12 gennaio 2024- sabato 13 gennaio h. 21.00

Sabato 13 gennaio 2024 – domenica 14 gennaio h. 17.00 pomeridiana martedì 16 gennaio 2024 – mercoledi 17 – giovedi 18 h. 20.30

venerdì 19 gennaio 2024 – sabato 20 gennaio h. 21.00

Sabato 20 gennaio 2024 – domenica 21 h. 17:00 pomeridiana

PREZZI BIGLIETTI: INTERI Poltronissima 34,00 € Poltrona A 26,00 € Poltrona B 20,00 € Balconata A 26,00 € Balconata B 20,00 €

BOTTEGHINO: Via della Mercede 50 – 00187 Roma

call center 06 6794753 attivo dalle 16:00 alle 18:00 dal martedì al sabato

whats app 345 9409718 orario apertura al pubblico

dal martedì al sabato 16:00 – 19:00

la domenica la biglietteria è aperta al pubblico in orario di spettacolo, se previsto

lunedi chiuso Con GINO MONTELEONE | MASSIMO ANDREI |ELVIRA ZINGONE | DAVIDE MAROTTA | DONATELLA DE FELICE | STEFANIA DE FRANCESCO | MATTEO TUGNOLI

scene Gilda Cerullo e Renato Lori | costumi Zaira de Vincentiis | musiche Cosimo Lombardi | disegno luci Luigi Della Monica | aiuto regia Fabrizio Miano produzione Ente Teatro Cronaca • A.G. Spettacoli scritto e diretto da CARLO BUCCIROSSO