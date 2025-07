Salone, la stazione chiude per sempre. I residenti: “Noi, abbandonati”

Una serranda che si abbassa. Stavolta, per sempre. Dal 25 luglio, la stazione FS di Salone, a metà strada tra Settecamini e Case Rosse, sparirà dal tracciato ferroviario della linea FL2 Roma–Sulmona.

Non è la prima volta che accade, ma stavolta suona come una sentenza definitiva. A deciderlo, Trenitalia e Regione Lazio. A subirlo, ancora una volta, sono i cittadini delle periferie.

Tecnicamente, la stazione non viene “chiusa” ma soppressa dal servizio. Ma per chi ogni giorno contava su quei pochi treni che si fermavano lì, cambia poco: lo scalo sparisce dalla mappa, lasciando un vuoto — prima di tutto sociale — in un quadrante già dimenticato troppo spesso.

Un déjà-vu lungo vent’anni

Chi abita in zona, questa storia la conosce bene. Già tra il 2002 e il 2010, la stazione era rimasta chiusa per otto anni. Il motivo? La vicinanza con il campo rom di via di Salone. Un problema di ordine pubblico, che oggi si ripresenta esattamente come allora.

Nel tempo, lo scalo è stato vittima di continui atti vandalici, abbandono, degrado. I passeggeri sono diminuiti fino a diventare pochissimi. Ma è davvero solo questo il motivo della chiusura? O è l’ennesima resa dello Stato in una zona dove la legalità arranca, e il trasporto pubblico paga lo scotto dell’insicurezza?

Le reazioni: “Chiudere è una sconfitta per tutti”

La decisione ha fatto infuriare i residenti. Una petizione online, lanciata dal Comitato di quartiere di Settecamini, chiede la riapertura immediata e la messa in sicurezza dello scalo.

“Perché a pagare devono essere i cittadini onesti, e non chi genera disordine? Perché dobbiamo rinunciare a un servizio pubblico fondamentale, invece di risolvere il vero problema?”, si legge nella petizione che ha già raccolto centinaia di firme.

La domanda che rimbalza nelle case, tra pendolari, studenti e famiglie è semplice: è accettabile chiudere una stazione perché attorno non c’è sicurezza? Non è forse proprio lo Stato a doverla garantire?

Una cattedrale nel deserto

Al momento non esiste alcun piano per il futuro dell’infrastruttura. Nessun progetto di riqualificazione, nessuna idea concreta per evitare che l’ex stazione diventi l’ennesimo relitto urbano, preda del degrado e della rassegnazione. Come troppo spesso accade in periferia.

Eppure, nel IV Municipio, la mobilità pubblica è fragile, i collegamenti rari, i tempi lunghi. Ogni treno conta. Ogni fermata può fare la differenza tra un lavoro raggiunto o perso, tra una visita medica rispettata o saltata, tra la marginalità e il diritto alla città.

“Ogni giorno senza la stazione attiva significa ritardi, stress, costi aggiuntivi e meno opportunità”, scrivono i residenti. “Chiediamo anche la chiusura definitiva del campo nomadi, fonte continua di degrado e insicurezza”.

