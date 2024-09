Salvataggio a Pietralata: Vigili del Fuoco intervengono per un cane in difficoltà

Bloccato con la testa tra le maglie della recinzione di confine. Attimi di tensione per un cane randagio, fortunatamente tratto in salvo dai vigili del fuoco. L’operazione di soccorso si è svolta nella giornata di ieri, 3 settembre, alle 12 in vicolo del Casale Rocchi 6, nella zona di Pietralata.

I vigili, arrivati rapidamente sul luogo con la squadra 1/A della sede centrale di via Genova, hanno immediatamente messo in atto tutte le procedure necessarie per liberare l’animale.

Il cane è stato poi visitato dal veterinario, che ha confermato le sue buone condizioni di salute. Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia locale.

