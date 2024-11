Salvatore Luongo è il nuovo Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri

Un’importante cerimonia si è svolta nella mattinata di ieri venerdì 15 novembre presso la Caserma “Salvo D’Acquisto” di Roma, dove si è tenuto l’avvicendamento alla carica di Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Alla presenza del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi ha lasciato il posto al Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, già vicecomandante generale e comandante interregionale Carabinieri “Podgora”.

Il passaggio di consegne:

Un evento che segna una nuova fase per l’Arma dei Carabinieri, con il Generale Luongo che assume il comando di una delle istituzioni più rispettate del Paese. Durante la cerimonia, il Generale di Corpo d’Armata Luzi ha ricevuto il saluto e i ringraziamenti per il lavoro svolto durante il suo mandato.

L’intervento del generale Luongo :

Il generale Luongo, intervenuto ha ricordato la figura di “un maresciallo, comandante di stazione, che, pur avendo difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena per la propria famiglia si prodigava a ospitare nel proprio alloggio bambini per offrire loro un pasto caldo.

Era un vero tutore dell’ordine, un militare dalla schiena dritta, ma al tempo stesso un uomo di straordinaria dignità, con un enorme attaccamento alla sua comunità e con innato senso della giustizia.

Quel Maresciallo riuniva in sé, nel suo agire, tutti i valori dell’Arma, la generosità, il coraggio, l’empatia, l’attitudine ad essere vicino ai più bisognosi”.

Successivamente, il generale Luongo ha sottolineato come “l’Arma deve continuare a massimizzare l’impiego della tecnologia, sia in funzione preventiva che repressiva, sfruttando anche le reali potenzialità dell’intelligenza artificiale e migliorando la capacità di governare lo spazio cibernetico per contrastare il crimine”.

Rivolgendosi poi alle nuove generazioni tra le fila dell’Arma, ha specificato: “Scommettiamo sui nostri giovani carabinieri, incitiamoli al cambiamento, stimoliamoli a cercare nuove strade in modo che ogni militare si senta pienamente coinvolto in un virtuoso progresso di crescita”.

Infine, concludendo: “Nel solco della secolare storia dell’Arma e degli insegnamenti che ho ricevuto dai miei maestri, sarò sempre a fianco di tutti i carabinieri che servono i cittadini con determinazione, diligenza e costanza, perché l’Arma deve continuare essere strumento virtuoso per la costruzione di una società più giusta”.

La carriera del generale Luongo:

La carriera del nuovo comandante, il generale Luongo, classe 1962, è iniziata nel 1977 alla scuola militare “Nunziatella”. Ha ricoperto ruoli di prestigio nell’Arma dei carabinieri, tra cui comandante provinciale di Milano e Roma, assistente militare e aiutante di campo per l’Arma dei carabinieri del signor Presidente della Repubblica e capo ufficio legislativo del ministro della Difesa.

Dal dicembre 2023 è comandante interregionale carabinieri “Podgora” e, dal giugno 2024, è vice comandante generale dell’Arma.

Ha ricevuto numerosi encomi e onorificenze, tra cui quella di grande ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica italiana, medaglia mauriziana e, da ultimo, cavaliere di Gran croce dell’ordine al merito della Repubblica italiana.

