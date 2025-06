“Salviamo i pini!”: scatta la protesta contro gli abbattimenti a Gregorio VII

Il verde della Capitale torna al centro del dibattito, e questa volta i protagonisti sono i pini marittimi di via Gregorio VII.

Sono loro, slanciati e silenziosi custodi del quartiere Aurelio, a catalizzare la rabbia dei residenti, pronti a scendere in piazza per difendere ciò che considerano più di semplici alberi: una barriera naturale contro l’inquinamento, una memoria urbana, un simbolo della città.

La mobilitazione è fissata per lunedì 23 giugno alle 18.30, davanti all’ingresso di Villa Carpegna. “Ci opporremo con ogni mezzo all’abbattimento di 156 pini”, promettono i promotori della manifestazione, affiancati da Daniele Giannini, ex presidente del municipio XIII e dirigente della Lega, che lancia un appello: “Siamo pronti a incatenarci pur di salvarli. Questo progetto è uno scempio”.

Nel mirino c’è la futura linea tranviaria Termini-Vaticano-Aurelio (TVA), ritenuta dai manifestanti un’opera “costosa, inutile e dannosa”, responsabile – secondo loro – dell’imminente taglio di massa. Ma il Comune smentisce categoricamente.

A gettare acqua sul fuoco è l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, che replica secca: “Le voci sull’abbattimento di 156 pini sono totalmente infondate. Dopo verifiche tecniche aggiornate, è previsto l’abbattimento di soli tre esemplari, tutti in classe D, cioè ad altissimo rischio di crollo, e tutti su circonvallazione Aurelia”.

L’assessora chiarisce che si tratta di un intervento mirato per motivi di sicurezza pubblica, non legato ai lavori della TVA. Gli altri 14 pini inizialmente ritenuti a rischio sono stati riclassificati in classe C, meno grave, e saranno solo monitorati nei prossimi 12 mesi.

Ma la rassicurazione non placa le tensioni. In quartiere la sensazione è che ci sia un “progetto nascosto”, un sospetto che la tranvia possa comunque incidere sull’ecosistema urbano, ridisegnando il paesaggio e abbattendo alberature storiche.

“Questi pini – spiega un residente – sono la nostra difesa contro lo smog, il caldo torrido, il rumore. Tagliarli significa mutilare la città e peggiorare la nostra qualità della vita”.

