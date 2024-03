San Basilio, cinque arresti e centinaia di dosi di sostanze stupefacenti sequestrate

In totale sono 5 le persone arrestate e centinaia di dosi di sostanze stupefacenti sequestrate. Questo il bilancio di un’attività antidroga dei carabinieri nelle principali piazze di spaccio del quartiere di San Basilio.

In via Spaducci i carabinieri della stazione San Basilio hanno arrestato un 30enne romano, già noto alle forze dell’ordine, che è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di 2,280 chili di hashish e di oltre quattromila euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Mentre in via Lanciano, sempre gli stessi militari hanno notato un romano di 23 anni, disoccupato e con precedenti, mentre si aggirava con fare sospetto.

Nelle successive perquisizioni è stato trovato un involucro di cellophane di 2,7 grammi di cocaina e la somma contante di 170 euro, ritenuta provento di spaccio. Infine, la scorsa notte in via Luigi Gigliotti, hanno arrestato 3 uomini sorpresi subito dopo aver ceduto dello stupefacente a due persone che sono state poi identificate e segnalate alla Prefettura.

