San Basilio, nuova luce per le aree verdi del quartiere

Inaugurati i nuovi impianti di illuminazione dei giardini di Via Recanati, Via Tranfo, Via Mechelli e Via Folchi nel quartiere di San Basilio, alla presenza della Sindaca di Roma Virginia Raggi e delll’Amministratore Delegato ACEA Giuseppe Gola.

Erano presenti il Prefetto di Roma, Matteo Piantedosi, il Questore di Roma Carmine Esposito, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Francesco Gargaro, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Paolo Compagnone, Don Antonio Coluccia fondatore dell’Opera Don Giustino, il Responsabile Illuminazione Pubblica di Areti, Alberto Scarlatti.

Nel corso dell’inaugurazione si è esibita la Banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre Maurizio Mattioli e Simonetta Benincasa hanno dato vita a un breve recital musicale.

Queste aree verdi, che per il quartiere del IV Municipio rappresentano importanti luoghi di aggregazione, sono state sottoposte a interventi di riqualificazione e di illuminazione eseguiti da Areti, la società del Gruppo ACEA che si occupa della gestione e distribuzione dell’energia elettrica a Roma, di completa riqualificazione con la manutenzione e ripristino del verde ad opera del Servizio Giardini del Dipartimento Tutela Ambientale oltre che a interventi di pulizia da parte di Ama.

L’intervento illuminotecnico ha previsto l’installazione complessivamente di 88 nuovi lampioni, tutti con luci a LED a basso consumo energetico. Di questi 70 sono stati posizionati nei giardini di Via Tranfo, Via Mechelli e Via Folchi mentre i restanti 18 sono stati installati nella piazza-giardino di Via Recanati, a valorizzare il decoro dell’area verde. ACEA, inoltre, ha curato il recupero della Fontana della Balena, che è stata illuminata da 6 proiettori, e del labirinto per bambini, situato nella piazza. Il ripristino dell’impianto idrico della fontana è stato eseguito da Acea Ato2, la società del Gruppo Acea che gestisce il servizio idrico integrato nella Capitale.

Le squadre del Servizio Giardini sono intervenute in diverse aree del quartiere. Nel Giardino della Balena sono state eseguite potature di alberi, utili a dare visibilità alla nuova illuminazione, potatura di siepi, sfalcio dell’erba, pulizia e sistemazione delle panchine. Le attività hanno riguardato anche l’area verde posta tra via Sirolo e via Loreto con la potatura alberi e siepi, sfalcio e pulizia.

“Prosegue la nostra azione per restituire ai cittadini luoghi di aggregazione da vivere in sicurezza. Gli interventi di riqualificazione delle aree verdi di San Basilio, nella periferia est di Roma, sono il frutto di un lavoro di squadra. Questi spazi hanno adesso un nuovo volto grazie ad un importante lavoro di illuminazione pubblica, a risparmio energetico, grazie alla riqualificazione di fontane e nasoni, alla pulizia e manutenzione del verde urbano. Voglio ringraziare tutti quelli che sono impegnanti in questi interventi, Acea e Acea Ato2, Areti, il Simu, il nostro Servizio Giardini e Ama per la pulizia. Ringrazio il Prefetto di Roma, il Questore e tutte le forze dell’ordine perché ci stanno aiutando a far sentire la presenza delle Istituzioni al fianco dei cittadini onesti, dei tanti residenti che vogliono i loro quartieri vivibili e sicuri. Decoro e luce sono il primo deterrente contro chi preferisce il buio per le proprie attività illegali. Per questo gli interventi di riqualificazione proseguiranno, anche in collaborazione con i cittadini e le associazioni che vogliono costruire nuovi spazi di aggregazione per le famiglie, a misura dei bambini e aperti allo sviluppo delle attività commerciali”, dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi.

“La realizzazione di questi interventi si inserisce in un percorso di recupero e riqualificazione di aree urbane e di spazi verdi in cui l’illuminazione svolge un ruolo molto importante nel rendere questi luoghi più fruibili dai residenti. Da un punto di vista tecnico poi, il progetto è stato realizzato con criteri innovativi e sostenibili, riuscendo a coniugare, sempre grazie all’uso delle luci a LED, risparmio energetico e decoro urbano, un principio che è alla base degli interventi di riqualificazione dell’illuminazione pubblica che ACEA ha realizzato e sta realizzando su tutta l’area metropolitana di Roma, come quelli effettuati ad esempio al Parco Don Cadmo Biavati di Centocelle e, per citare i più recenti, quelli di Piazza Verdi e Piazza Mazzini”, afferma l’Amministratore Delegato di ACEA Giuseppe Gola.