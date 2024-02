San Basilio: Vede i carabinieri e abbandona scooter e fidanzata

Prima l’inseguimento poi l’incidente. Siamo lungo Via Casale di San Basilio, a Roma. Qui un 18enne, con a bordo la giovane fidanzata, alla vista dei Carabinieri, ha provato a fuggire in tutti i modi. E non si è arreso nemmeno quando, ha terminato la propria corsa contro un’auto. Poi, tra lo stupore dei tanti testimoni presenti per le strade di San Basilio, ha abbandonato motorino e passeggera e ha tentato di allontanarsi a piedi.

L’inseguimento ha preso corpo giovedì sera nel quartiere della periferia nord est dalla Capitale quando il giovane, con a bordo una ragazza, alla vista di una pattuglia dei carabinieri in transito, si è dato alla fuga, proseguendo pericolosamente su via Casale di San Basilio.

Nonostante l’incidente lo scooterista – dopo aver lasciato la fidanzata in terra – è nuovamente scappato a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai militari del nucleo radiomobile di Roma. Dagli accertamenti è emerso che il giovane, 18enne romano, guidava senza patente ed è stato quindi denunciato a piede libero.

La passeggera, una minorenne, è stata riaffidata ai genitori.