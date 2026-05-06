San Cesareo: AirPods e profumi di lusso nel bagagliaio. Sequestrato carico di falsi d’autore

Sembravano prodotti originali pronti per la consegna, ma dietro il packaging curato si nascondeva l’ennesimo carico di merce contraffatta destinata al mercato nero romano. I Finanzieri del Gruppo di Frascati hanno intercettato e sequestrato un ingente quantitativo di articoli tecnologici e fragranze di lusso, pronti per essere immessi nel circuito commerciale.

Il controllo nel parcheggio

L’operazione è scattata nell’ambito di un piano di monitoraggio del territorio volto a contrastare l’economia sommersa.

L’attenzione delle Fiamme Gialle si è concentrata su un’auto in sosta nei pressi di una struttura ricettiva di San Cesareo. L’atteggiamento sospetto del conducente ha spinto i militari a procedere con un’ispezione del veicolo, rivelatasi decisiva.

Dalla tecnologia di Cupertino all’alta profumeria

All’interno del bagagliaio è stato rinvenuto un vero e proprio “campionario” della contraffazione:

AirPods: Decine di confezioni di auricolari con il marchio della “mela morsa”, esteticamente quasi identici agli originali ma risultati privi dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti da Apple.

Fragranze di alta gamma: Decine di flaconi di profumi riconducibili a brand internazionali, prodotti con materiali e sostanze non certificate.

L’esame tecnico ha confermato la non conformità dei prodotti: oltre al danno economico per le aziende titolari dei marchi, gli articoli rappresentavano un serio rischio per la salute dei consumatori, a causa dei materiali di manifattura scadenti e potenzialmente tossici (specialmente per le fragranze a contatto con la pelle).

Deferito un pluripregiudicato

Il responsabile, un cittadino italiano con precedenti specifici per reati contro l’industria e il commercio, è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli. Dovrà rispondere di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.

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