San Giovanni, duplice intervento della Polizia Locale per furto e rapina aggravata

Due episodi distinti, avvenuti a distanza di poco più di un’ora, hanno richiesto l’intervento tempestivo della Polizia Locale di Roma Capitale nel pomeriggio di martedì 18 febbraio, nei pressi della Basilica di San Giovanni in Laterano.

Il primo allarme è scattato intorno alle 16, quando il titolare di un’attività ha chiesto aiuto agli agenti dopo aver sorpreso due uomini mentre tentavano di sottrarre denaro dalla cassa. La pattuglia, intervenuta sul posto, è riuscita a bloccare i due individui e a condurli negli uffici di via della Greca.

Dopo aver visionato le immagini delle telecamere di sicurezza, i poliziotti hanno confermato il tentativo di furto e denunciato i due uomini, entrambi trentenni di nazionalità georgiana. Per loro è scattato un decreto di espulsione e sono stati trasferiti al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria.

Appena un’ora dopo, un’altra pattuglia è stata attirata dalle grida disperate di due donne all’interno di un’auto ferma. Giunti sul posto, gli agenti si sono trovati di fronte a una scena da film: un uomo armato di forbici stava minacciando un altro individuo, mentre le due donne tentavano di impedirgli di salire sul veicolo.

All’arrivo dei poliziotti, il 40enne di origine somala ha reagito con violenza, brandendo l’arma contro gli agenti e inveendo contro di loro. La pattuglia, con prontezza, è riuscita a disarmarlo e a immobilizzarlo prima che la situazione degenerasse.

Dagli accertamenti è emerso che l’uomo aveva appena rapinato i telefoni cellulari di una delle donne e dell’altro uomo presente, tentando poi la fuga e ferendo quest’ultimo a una mano.

Gli agenti hanno recuperato la refurtiva e arrestato il rapinatore, che ora dovrà rispondere di rapina aggravata con arma impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Due interventi rapidi e decisivi che hanno evitato conseguenze peggiori in una delle zone più frequentate della Capitale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.