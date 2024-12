San Giovanni, Federico Rocca (FdI): “Dopo due giorni già presenti crepe e allagamenti”

“Solo dopo 48 ore dell’inaugurazione, piazza San Giovanni mostra già importanti crepe e allagamenti come segnalato dalle foto di diversi cittadini.

Una situazione che testimonia che i lavori effettuati dall’amministrazione comunale sono stati fatti quanto meno con approssimazione.

Il sospetto è che ci troviamo di fronte davanti a una “romanella” fatta in fretta in furia pur di rispettare i tempi promessi, ma che non fa altro che creare un danno d’immagine alla Capitale d’Italia.

Il timore è che nel corso dell’anno bisogna rimettere mano a tutti i cantieri ancora chiusi con un ulteriore dispendio di risorse“.

È quanto dichiara il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia, Federico Rocca.

