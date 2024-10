San Giovanni, incendio al parcheggio del mercato Metronio

Un parcheggio multipiano nel cuore di San Giovanni, una bomba a orologeria pronta a esplodere. Il parcheggio Metronio, abbandonato da quasi un decennio, è diventato un rifugio per rifiuti e occupazioni abusive, con una situazione che ha destato preoccupazione nella comunità.

Venerdì 18 ottobre intorno alle 18.20, le fiamme hanno illuminato la struttura in via Magna Grecia, attirando l’attenzione dei cittadini che hanno immediatamente allertato il 112.

Immediato l’intervento di vigili del fuoco, polizia locale e polizia di Stato. Una volta all’interno, i pompieri hanno trovato un vero e proprio inferno: rifiuti e suppellettili in fiamme.

Fortunatamente, grazie alla prontezza degli interventi, nessuno è rimasto ferito né intossicato. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma il rischio di incidenti simili rimane elevato in un luogo ormai trasformatosi in una maxi discarica.

Il parcheggio, progettato dall’illustre architetto Riccardo Morandi, è attualmente oggetto di un progetto di rigenerazione dal valore di 14,5 milioni di euro.

Eppure, nonostante le buone intenzioni, il sito continua a versare in condizioni precarie, mentre il peso dell’abbandono grava sugli operatori del vicino mercato Metronio e sulla comunità.

Il parcheggio ha chiuso nel 2015 per necessità di lavori di adeguamento antisismico, ma solo nel giugno del 2021 sono iniziati gli interventi, lasciando la struttura deserta e dimenticata.

