San Giovanni: prima mostra i genitali in strada, poi distrugge una vetrata in ospedale

È stata una notte di tensione quella appena trascorsa all’ospedale San Giovanni Addolorata, dove i Carabinieri della Stazione di Roma San Giovanni sono intervenuti in supporto ai colleghi del Nucleo Radiomobile per gestire un episodio di forte agitazione.

Protagonista un cittadino spagnolo di 47 anni, senza fissa dimora in Italia e con precedenti problemi psichiatrici. L’uomo, già ricoverato in isolamento a causa di patologie infettive di natura parassitaria, poco prima aveva dato in escandescenze, sfogando la propria rabbia con un calcio che ha mandato in frantumi la vetrata della stanza dove si trovava.

Secondo quanto riferito dal personale sanitario, è stato necessario sedare il paziente per garantirne la sicurezza e quella degli altri presenti.

L’uomo era stato trasportato in ospedale dopo un intervento dei Carabinieri in salita di San Gregorio, dove in evidente stato di agitazione aveva dato scandalo mostrando i genitali in strada, suscitando allarme tra i passanti.

Ora i Carabinieri di Roma San Giovanni stanno preparando un’informativa da inviare alla Procura di Roma. Le ipotesi di reato sono danneggiamento aggravato e atti osceni in luogo pubblico.

