San Giovanni: scalano i tubi del gas per svaligiare un appartamento, incastrati dalla polizia

Un furto degno di un film d’azione, ma con un finale ben diverso per i tre ladri acrobati che, nella notte, hanno tentato il colpo in un appartamento al quinto piano di una palazzina in via dell’Amba Aradam, a San Giovanni.

Arrampicandosi sui tubi del gas, i malviventi sono riusciti a entrare nell’abitazione, ma il loro piano è stato mandato all’aria dalla polizia, che li teneva d’occhio da tempo.

L’operazione: dal colpo all’arresto

A comporre la banda, due giovani ventenni e un uomo di 50 anni, che aveva il compito di fare da “palo” lungo la strada. Mentre il più anziano monitorava la situazione, i due complici si sono arrampicati sfruttando i tubi del gas lungo la facciata del palazzo, raggiungendo il quinto piano e forzando una porta-finestra per introdursi nell’appartamento. Una volta dentro, hanno arraffato orologi di valore e altri oggetti preziosi.

Ma invece di uscire dalla porta e dileguarsi dalle scale come ladri comuni, i due hanno scelto di calarsi nuovamente dalle tubature, puntando a una fuga spettacolare. Ad attenderli in strada c’era il terzo complice e un’auto pronta per la fuga.

Polizia sulle loro tracce: il pedinamento decisivo

Peccato per loro che gli agenti del commissariato Appio, impegnati in un’operazione di controllo del territorio, avessero già notato movimenti sospetti nelle ore precedenti. Dopo aver osservato i tre aggirarsi con fare circospetto per le strade del quartiere, i poliziotti hanno deciso di seguirli con discrezione, fino a coglierli in flagrante.

Quando i ladri si sono riuniti in strada con il bottino tra le mani, gli agenti sono entrati in azione, bloccandoli prima che riuscissero a dileguarsi. In pochi istanti il colpo è stato sventato e la refurtiva restituita ai legittimi proprietari.

Cantieri e impalcature nel mirino della banda

Secondo le indagini, il gruppo puntava principalmente agli edifici in ristrutturazione, sfruttando impalcature e tubature come vie d’accesso preferenziali per scalare i palazzi. Una tecnica tanto audace quanto rischiosa, che questa volta ha portato dritti in manette i tre malviventi.

