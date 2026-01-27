San Lorenzo, cassonetti in fiamme nella notte: danneggiata l’illuminazione pubblica

L’intervento è scattato nella notte all’altezza del civico 181 di via Tiburtina, proprio all’incrocio con via degli Ausoni. In pochi minuti, il fuoco ha divorato quattro cassonetti, trasformandoli in scheletri di plastica fusa.

La dinamica dell’incendio

Le fiamme, alimentate dai rifiuti presenti all’interno, hanno raggiunto un’altezza tale da colpire le infrastrutture cittadine: un palo della luce adiacente alla postazione dei rifiuti è rimasto seriamente danneggiato dal calore estremo, rendendo necessari accertamenti sulla sicurezza dell’impianto elettrico.

Sul posto sono intervenute prontamente le squadre dei Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme in circa mezz’ora, e i Carabinieri della Stazione San Lorenzo per i rilievi di rito.

Indagini a 360 gradi

Al momento, i militari non escludono alcuna pista. Sebbene non siano stati rinvenuti inneschi evidenti nell’immediatezza dei fatti, gli investigatori stanno valutando due scenari: un gesto doloso, frequente purtroppo nelle ore notturne della movida. Un mozzicone acceso o residui infiammabili gettati imprudentemente nei contenitori.

Nelle prossime ore verranno acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei locali e delle attività commerciali della zona per identificare eventuali persone sospette notate nei pressi di via degli Ausoni poco prima del divampare del rogo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.